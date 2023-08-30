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Эргин Атаман: отныне жизнь не будет так проста для «Олимпиакоса»

Эргин Атаман: отныне жизнь не будет так проста для «Олимпиакоса»
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Новоиспечённый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман обратился к «Олимпиакосу».

«Я очень уважаю «Олимпиакос». Я очень уважаю своего друга и тренера Георгиоса Барцокаса. Я с большим уважением отношусь к клубу «Олимпиакос», к его руководству, ко всем людям, причастным к команде. Я знаю, насколько огромна конкуренция между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».

Посыл мой к ним таков — последние три года они доминировали в Греции, теперь Эргин Атаман здесь, «Панатинаикос» теперь с хорошими, сильными игроками, и жизнь «Олимпиакоса» будет нелёгкой», — заявил Атаман в интервью NovaSports.

Атаман привёл турецкий «Анадолу Эфес» к двум победам в Евролиге, а также с разными клубами добивался шесть раз победы в турецком чемпионате и кубке.

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