Эргин Атаман: отныне жизнь не будет так проста для «Олимпиакоса»
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Новоиспечённый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман обратился к «Олимпиакосу».
«Я очень уважаю «Олимпиакос». Я очень уважаю своего друга и тренера Георгиоса Барцокаса. Я с большим уважением отношусь к клубу «Олимпиакос», к его руководству, ко всем людям, причастным к команде. Я знаю, насколько огромна конкуренция между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».
Посыл мой к ним таков — последние три года они доминировали в Греции, теперь Эргин Атаман здесь, «Панатинаикос» теперь с хорошими, сильными игроками, и жизнь «Олимпиакоса» будет нелёгкой», — заявил Атаман в интервью NovaSports.
Атаман привёл турецкий «Анадолу Эфес» к двум победам в Евролиге, а также с разными клубами добивался шесть раз победы в турецком чемпионате и кубке.
Приветствие для Эрнангомеса:
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