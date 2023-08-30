Эван Фурнье: игроки, выступающие в России, должны выступать за свою сборную

Баскетболист сборной Франции Эван Фурнье дал комментарий по поводу бана игроков, выступающих в России.

«Я считаю, что игроки, выступающие в России, должны выступать за свою сборную. Думаю, что это решение было принято выше французской федерации и больше касалось французского правительства. Мы все хотим одного и того же — лучшего, и мы все хотим иметь в своём распоряжении лучших ребят. Но когда решение принимается сверху, иногда приходится прислушиваться к тому, что говорит правительство», — приводит слова Фурнье Eurohoops.

Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.