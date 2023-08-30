Словения обыграла Кабо-Верде и стала победителем группы F на ЧМ-2023

Сегодня, 30 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Кабо-Верде. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 92:77.
Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 19 очков, семь подборов и девять передач.
Подопечные Александра Секулича стали победителем группы F. Второе место в квартете заняла национальная команда Грузии. Кабо-Верде стала третьей, Венесуэла — четвёртой.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 30 августа 2023
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