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Словения обыграла Кабо-Верде и стала победителем группы F на ЧМ-2023

Словения обыграла Кабо-Верде и стала победителем группы F на ЧМ-2023
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Сегодня, 30 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы F состоялся матч между сборными Словении и Кабо-Верде. Победу по его итогам одержала сборная Словении со счётом 92:77.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, набравший 19 очков, семь подборов и девять передач.

Подопечные Александра Секулича стали победителем группы F. Второе место в квартете заняла национальная команда Грузии. Кабо-Верде стала третьей, Венесуэла — четвёртой.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 14:30 МСК
Словения
Окончен
92 : 77
Кабо-Верде
Словения: Дончич - 19, Препелич - 18, Николич - 11, Препелич - 11, Тоби - 9, Хроват - 7, Димец - 6, Зоран Драгич - 6, Чебашек - 3, Самар - 2, Блажич, Глас
Кабо-Верде: Гомеш - 17, Мендеш - 10, Лима - 9, Тавареш - 9, Коррейя - 8, Алмейда - 7, Да Роза - 5, Тавареш - 5, Мендонса - 3, Алмейда - 2, Гомеш - 2, Коронел
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