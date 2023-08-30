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Сборная Греции отыграла 15-очковое отставание и одержала победу над Новой Зеландией

Сборная Греции отыграла 15-очковое отставание и одержала победу над Новой Зеландией
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Сегодня, 26 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы С состоялся матч между сборными Греции и Новой Зеландии. Победу по его итогам одержала греческая команда. Встреча завершилась со счётом 83:74.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Иоаннис Папапетру, на счету которого 25 очков и шесть подборов.

Сборная США стала победителем группы С, одержав три победы. Греция расположилась на второй строчке с двумя победами в трёх матчах. Обе команды продолжат борьбу за выход в плей-офф турнира.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа C. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 15:40 МСК
Греция
Окончен
83 : 74
Новая Зеландия
Греция: Папапетру - 27, Ларенцакис - 20, Уолкап - 10, Папаяннис - 8, Папаниколау - 8, Лунцис - 5, Рогкавопулос - 3, Адетокунбо - 2, Мораитис, Бохоридис, Митоглу, Хацидакис
Новая Зеландия: Айлай - 27, Те Ранги - 19, Делейни - 10, Нгатаи - 9, Фоту - 5, Ветцель - 4, Мориоухо-Леафа, Бритт, Кэмерон, Смит-Милнер, Харрис, Браун
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