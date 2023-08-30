Сборная Греции отыграла 15-очковое отставание и одержала победу над Новой Зеландией

Сегодня, 26 августа, проходит шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы С состоялся матч между сборными Греции и Новой Зеландии. Победу по его итогам одержала греческая команда. Встреча завершилась со счётом 83:74.
Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Иоаннис Папапетру, на счету которого 25 очков и шесть подборов.
Сборная США стала победителем группы С, одержав три победы. Греция расположилась на второй строчке с двумя победами в трёх матчах. Обе команды продолжат борьбу за выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 30 августа 2023
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