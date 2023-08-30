Энтони Эдвардс рассказал о сыгранности сборной США на ЧМ-2023

Звёздный атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс ответил на вопрос, считает ли он американскую национальную команду сыгранной.

«Я думаю, что мы очень хорошо относимся друг к другу. Считаю, что это главное. Нам нравится делать что-то для партнёров, нам нравится находить «больших», давать им возможность сделать данк. Тренер проделывает отличную работу, находя для каждого из нас правильную позицию, чтобы мы смогли добиться успеха. Так что я думаю, что это очень важно, чтобы мы нравились друг другу, и я думаю, что это будет иметь большое значение в будущем», — сказал Эдвардс на пресс-конференции после матча с Иорданией.

Сборная США обыграла команду Иордании со счётом 110:62 и заняла первое место в группе С. Эдвардс набрал в матче 22 очка и восемь подборов.