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Испания уверенно переиграла Иран в заключительном матче группового этапа

Испания уверенно переиграла Иран в заключительном матче группового этапа
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались действующий чемпион сборная Испании и команда Ирана. Игра закончилась со счётом 85:65 в пользу испанцев.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Хуанчо Эрнангомес, на счету которого 21 очко и пять подборов.

Сборная Испании стала победителем группы G, одержав победы во всех трёх матчах. Сборная Ирана проиграла все три матча и заняла последнее место в квартете.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа G. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Иран
Окончен
65 : 85
Испания
Иран: Амини - 19, Яхшали - 12, Хаддади - 7, Гиргурян - 6, Ага Мири - 5, Вахеди - 4, Мирзаи - 3, Резаейфар - 3, Машайехи - 2, Каземи - 2, Алиакбари - 2, Агажанпур
Испания: Эрнангомес - 21, Эрнангомес - 16, Альдама - 11, Гаруба - 6, Абринес - 6, Клавер - 5, Льюль - 5, Нуньес - 5, Диас - 4, Брисуэла - 3, Парра - 3, Фернандес
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