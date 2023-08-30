Испания уверенно переиграла Иран в заключительном матче группового этапа

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались действующий чемпион сборная Испании и команда Ирана. Игра закончилась со счётом 85:65 в пользу испанцев.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Хуанчо Эрнангомес, на счету которого 21 очко и пять подборов.

Сборная Испании стала победителем группы G, одержав победы во всех трёх матчах. Сборная Ирана проиграла все три матча и заняла последнее место в квартете.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.