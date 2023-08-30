Фурнье — о матчах за 17–32-е места ЧМ-2023: это тяжело — я впервые играю, не видя смысла

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье рассказал, как тяжело команде настраиваться на матчи после потери шансов на выход в плей-офф чемпионата мира — 2023. Накануне французы с трудом обыграли сборную Ливана в 3-м туре группового этапа (85:79), а уже завтра, 31 августа, им предстоит сыграть с Ираном в раунде классификации.

«Это чрезвычайно тяжело. Особенно когда играешь с такими командами, как Ливан, которым есть за что бороться. Это сложно. Я впервые выхожу на матч, не видя реального смысла. Мы все делаем это впервые.

Раунд классификации? Для нас он не имеет значения. В любом случае мы уже готовимся к Олимпийским играм. Нам нет смысла играть. Ирану, например, есть за что бороться. Они должны пройти квалификацию на Олимпиаду. Нам это не нужно, мы всё равно выступим на Олимпиаде. Это тяжело.

Несмотря ни на что, Франция должна и будет относиться к этой игре очень серьёзно. Мы должны уважать характер матча и всё, что касается квалификации других команд. Мы должны играть как можно лучше, иначе нам не простят. Когда ты представляешь свою страну, всегда хочется обязательно победить», — приводит слова Фурнье Eurohoops.