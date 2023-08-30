Остин Ривз — о новом контракте с «Лейкерс»: я заслужил это, никогда не искал лёгких путей
Поделиться
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о новом четырёхлетнем контракте на $ 56 млн и сделке, согласно которой он получит именные фирменные кроссовки.
«Я считаю, что вполне заслужил всё это. Чувствую, что всю свою жизнь я работал ради этого. Я никогда не искал коротких и лёгких путей, мой путь всегда был трудным», — приводит слова Ривза Clutch Points в своём аккаунте в «Твиттере».
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин Ривз набирал 13 очков, три подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Комментарии
- 31 августа 2023
-
00:56
-
00:46
-
00:37
- 30 августа 2023
-
23:59
-
23:51
-
23:33
-
23:05
-
22:54
-
22:26
-
21:57
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:47
-
19:47
-
19:18
-
18:51
-
18:10
-
18:01
-
17:44
-
17:26
-
16:33
-
16:23
-
16:07
-
16:02
-
15:55
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:05
-
13:52
-
13:26
-
13:14
-
12:50
Партнерский контент