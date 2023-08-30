Остин Ривз — о новом контракте с «Лейкерс»: я заслужил это, никогда не искал лёгких путей

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о новом четырёхлетнем контракте на $ 56 млн и сделке, согласно которой он получит именные фирменные кроссовки.

«Я считаю, что вполне заслужил всё это. Чувствую, что всю свою жизнь я работал ради этого. Я никогда не искал коротких и лёгких путей, мой путь всегда был трудным», — приводит слова Ривза Clutch Points в своём аккаунте в «Твиттере».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин Ривз набирал 13 очков, три подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.