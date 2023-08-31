«Он не только легенда Филиппин». Карл-Энтони Таунс высказался о Мэнни Пакьяо

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс рассказал о своём отношении к именитому боксёру Мэнни Пакьяо.
«Он не только легенда филиппинского спорта, он легенда всех видов спорта. Единственный и неповторимый Мэнни Пакьяо.
Я знаком с Пакманом не первый год. Я был с ним в его тренировочном лагере, когда он готовился к бою с Эрролом Спенсем, правда, потом он выбыл перед состязанием. Мне посчастливилось встретиться с Пакьяо там, посмотреть, как он спаррингует, как тренируется, что делает его великим. С тех времён уже прошло немалое количество лет.
Мы подошли к тому моменту, когда я смог восстановить связь, встретиться с его семьей и провести с ними время, так что мне было очень приятно побывать на Филиппинах, было интересно пообщаться», — рассказал Таунс в интервью CNN Phillipines.
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