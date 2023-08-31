Брэндон Ингрэм отреагировал на исключение из стартовой пятёрки сборной США

Игрок сборной США Брэндон Ингрэм дал комментарий по поводу изменения стартовой пятёрки в составе команды на чемпионате мира — 2023.

Напомним, во вчерашней игре с Иорданией в стартовом составе вместо Брэндона Ингрэма («Нью-Орлеан Пеликанс») на площадку вышел Джош Харт («Нью-Йорк Никс»).

«Тренерский штаб решил, что мне будет удобнее играть с Тайризом Халибёртоном и с парнями, которые не так много владеют мячом, как Брансон и Эдвардс. Они просто говорили о том, что это лучше подходит, и я согласился с ними», — приводит слова Ингрэма DailyKnicks.

В матче с Грецией Харт сделал 11 подборов (пять в нападении), набрал 6 очков и сделал 5 передач. После этого главный тренер команды восторженно высказался об игроке на пресс-конференции, а затем включил его в основной состав. В матче с Иорданией Харт сделал 12 подборов.