Брэндон Ингрэм отреагировал на исключение из стартовой пятёрки сборной США

Игрок сборной США Брэндон Ингрэм дал комментарий по поводу изменения стартовой пятёрки в составе команды на чемпионате мира — 2023.
Напомним, во вчерашней игре с Иорданией в стартовом составе вместо Брэндона Ингрэма («Нью-Орлеан Пеликанс») на площадку вышел Джош Харт («Нью-Йорк Никс»).
«Тренерский штаб решил, что мне будет удобнее играть с Тайризом Халибёртоном и с парнями, которые не так много владеют мячом, как Брансон и Эдвардс. Они просто говорили о том, что это лучше подходит, и я согласился с ними», — приводит слова Ингрэма DailyKnicks.
В матче с Грецией Харт сделал 11 подборов (пять в нападении), набрал 6 очков и сделал 5 передач. После этого главный тренер команды восторженно высказался об игроке на пресс-конференции, а затем включил его в основной состав. В матче с Иорданией Харт сделал 12 подборов.
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