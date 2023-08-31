Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брэндон Ингрэм отреагировал на исключение из стартовой пятёрки сборной США

Брэндон Ингрэм отреагировал на исключение из стартовой пятёрки сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок сборной США Брэндон Ингрэм дал комментарий по поводу изменения стартовой пятёрки в составе команды на чемпионате мира — 2023.

Напомним, во вчерашней игре с Иорданией в стартовом составе вместо Брэндона Ингрэма («Нью-Орлеан Пеликанс») на площадку вышел Джош Харт («Нью-Йорк Никс»).

«Тренерский штаб решил, что мне будет удобнее играть с Тайризом Халибёртоном и с парнями, которые не так много владеют мячом, как Брансон и Эдвардс. Они просто говорили о том, что это лучше подходит, и я согласился с ними», — приводит слова Ингрэма DailyKnicks.

В матче с Грецией Харт сделал 11 подборов (пять в нападении), набрал 6 очков и сделал 5 передач. После этого главный тренер команды восторженно высказался об игроке на пресс-конференции, а затем включил его в основной состав. В матче с Иорданией Харт сделал 12 подборов.

Слова Керра:
Керр — об Ингрэме: думаю, что его время наступит, каждый вечер кто-то новый проявляет себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android