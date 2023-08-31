«Астана» подписала контракт с лидером сборной Чили

БК «Астана» объявила о подписании контракта с одним из лидеров сборной Чили Фелипе Хасе.
В сезоне-2017/18 Фелипе дебютировал в NCAA – его первой командой на этом уровне стала «Южная Каролина Геймкокс». Там он провел два сезона, после чего перешел в «Мерсер Бирс». Ему пришлось пропустить сезон-2019/20 из-за особенностей регламента, однако затем он провел в команде из Мейкона (Джорджия) еще два года.
В 2022 году Хасе воспользовался возможностью провести пятый сезон в NCAA, возникшей из-за пандемии COVID-19 и последующей отмены игр весной 2020-го. Он присоединился к «Голден Иглс» из Университета Южного Миссисипи.
Всего в NCAA Фелипе провел 160 матчей, в среднем набирая 10.77 очка, 5.35 подбора и 2.17 ассиста за игру. В минувшем сезоне он стал лучшим чилийским бомбардиром в истории ассоциации, когда заработал 1414-е очко, обогнав Николаса Карвачо.
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