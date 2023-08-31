Джанмарко Поццекко встретился с Мэнни Пакьяо, которого он ранее в шутку вызвал на бой

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко во время чемпионата мира по баскетболу — 2023 встретился с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом мира в шести весовых категориях легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Джанмарко Поццекко и Мэнни Пакьяо

Напомним, вчера, 30 августа, завершился первый групповой этап чемпионата мира по баскетболу. По его итогам 16 лучших команд вышли во второй групповой этап, где будут продолжать бороться за победу в турнире.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Напомним, ранее Поццекко в шутку вызвал Пакьяо на бой.