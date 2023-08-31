Энтони Эдвардс и Джарен Джексон сымитировали стоящего перед ними охранника на ЧМ

Игроки сборной США и «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и Джарен Джексон во время проходящего сейчас чемпионата мира сымитировали охранника, который стоял напротив них.

Энтони Эдвардс и Джарен Джексон сымитировали стоящего перед ними охранника на ЧМ:

Напомним, сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Турнир будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоится 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Ранее стал известен состав групп второго этапа чемпионата мира. Американцы сыграют с национальными командами Литвы, Черногории и Греции. Следующую встречу США проведут 1 сентября, когда сыграют с черногорцами. Матч начнётся в 11:40 мск.