Энтони Эдвардс — об играх с Литвой и Черногорией: не переживаю за эти матчи, мы победим

Звёздный атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс не сомневается в том, что его команда преодолеет второй групповой этап на чемпионате мира — 2023.

Выступая перед прессой после очередной победы сборной США на Кубке мира, Эдвардс ответил на вопрос о том, как он и его команда будут действовать в предстоящих матчах с Литвой и Черногорией.

«Я думаю, что мы победим в этих матчах. Наша уверенность в себе находится на высоком уровне, так что мы не очень-то волнуемся из-за этих ребят», — приводит слова Эдвардса The Cold Wire.

Напомним, вчера, 30 августа, сборная США обыграла команду Иордании со счётом 110:62 и заняла первое место в группе С. Эдвардс набрал в матче 22 очка и восемь подборов, став самым результативным игроком встречи.