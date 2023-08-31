Энтони Эдвардс — об играх с Литвой и Черногорией: не переживаю за эти матчи, мы победим
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Звёздный атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс не сомневается в том, что его команда преодолеет второй групповой этап на чемпионате мира — 2023.
Выступая перед прессой после очередной победы сборной США на Кубке мира, Эдвардс ответил на вопрос о том, как он и его команда будут действовать в предстоящих матчах с Литвой и Черногорией.
«Я думаю, что мы победим в этих матчах. Наша уверенность в себе находится на высоком уровне, так что мы не очень-то волнуемся из-за этих ребят», — приводит слова Эдвардса The Cold Wire.
Напомним, вчера, 30 августа, сборная США обыграла команду Иордании со счётом 110:62 и заняла первое место в группе С. Эдвардс набрал в матче 22 очка и восемь подборов, став самым результативным игроком встречи.
Слова Эдвардса о «химии» сборной:
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