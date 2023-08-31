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Дончич: первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира? Нисколько не интересует

Дончич: первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира? Нисколько не интересует
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и лидер сборной Словении Лука Дончич во время чемпионата мира 2023 года ответил на вопросы журналистов.

«Первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира? Меня это нисколько не интересует. Я просто хочу побеждать. Жёсткая игра соперников? Многие причиняет мне боль, но всё в порядке. Каждый соперник играет против меня очень жёстко, но я к этому привык», — приводит слова Дончича Siol.

Напомним, по итогам первого группового этапа чемпионата мира во втором раунде соревнования словенцы сыграют с национальными командами Германии, Австралии и Грузии.

Дончич забросил мяч с дальней дистанции, сидя на скамейке:

Ранее Дончич отреагировал на новость о товарищеской игре с «Реалом» Мадрид.

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