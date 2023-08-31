Святослав Михайлюк определился с новым клубом

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк подписал однолетний контракт с «Бостон Селтикс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что интерес к украинцу проявляют два греческих клуба: «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Кроме того, подписать контракт с игроком желал «Милан». В то же время сам Михайлюк приоритетным считал продолжение карьеры в Национальной баскетбольной лиге.

В прошлом сезоне НБА в 19 матчах за «Шарлотт Хорнетс» Михайлюк набирал в среднем 10,6 очка, отдавал 2,7 передачи, совершал 2,4 подбора и 0,7 перехвата, реализуя 44% бросков с игры и 40% с трёхочковой дистанции.

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