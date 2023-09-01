Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и лидер сборной Словении Лука Дончич реализовал дальний бросок с отскоком от стены. Это произошло во время тренировки словенской сборной на чемпионате мира, который проходит в настоящий момент.

Лука Дончич реализовал трик-шот с рикошетом от стены:

Напомним, по итогам первого группового этапа чемпионата мира во втором раунде соревнований словенцы сыграют с национальными командами Германии, Австралии и Грузии. Сегодня, 1 сентября, сборная Словении сыграет с Австралией. Матч начнётся в 15:10 мск.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования продлятся до 10 сентября.

Ранее Лука ответил на вопросы журналистов.