Лука Дончич реализовал трик-шот с рикошетом от стены
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и лидер сборной Словении Лука Дончич реализовал дальний бросок с отскоком от стены. Это произошло во время тренировки словенской сборной на чемпионате мира, который проходит в настоящий момент.
Лука Дончич реализовал трик-шот с рикошетом от стены:
Напомним, по итогам первого группового этапа чемпионата мира во втором раунде соревнований словенцы сыграют с национальными командами Германии, Австралии и Грузии. Сегодня, 1 сентября, сборная Словении сыграет с Австралией. Матч начнётся в 15:10 мск.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования продлятся до 10 сентября.
Ранее Лука ответил на вопросы журналистов.
Трипл-дабл от Дончича?
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