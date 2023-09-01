Сборная Германии разгромила Грузию в матче второго этапа ЧМ-2023

Сборная Германии уверенно победила национальную команду Грузии в матче второго этапа чемпионата мира. Счёт встречи – 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16). Команды выступают в группе K.

Больше всего очков в составе немецких баскетболистов набрал разыгрывающий Маодо Ло (18). В составе игроков национальной команды Грузии чаще всего кольцо немцев поражал форвард Александр Мамукелашвили. На его счету 19 очков.

Другие команды, выступающие в группе K, Словения и Австралия, проведут свой матч также сегодня. Их встреча начнётся в 15:10 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.