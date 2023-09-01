Сборная Германии разгромила Грузию в матче второго этапа ЧМ-2023
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Сборная Германии уверенно победила национальную команду Грузии в матче второго этапа чемпионата мира. Счёт встречи – 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16). Команды выступают в группе K.
Больше всего очков в составе немецких баскетболистов набрал разыгрывающий Маодо Ло (18). В составе игроков национальной команды Грузии чаще всего кольцо немцев поражал форвард Александр Мамукелашвили. На его счету 19 очков.
Другие команды, выступающие в группе K, Словения и Австралия, проведут свой матч также сегодня. Их встреча начнётся в 15:10 по московскому времени.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 11:30 МСК
Германия
Окончен
100 : 73
Грузия
Германия: Бонга - 9, Вагнер - 9, Шрёдер - 9, Тиман - 8, Тайс - 6, Обст - 2, Ло, Гиффей, Фойгтман, Вагнер, Холлац, Кремер
Грузия: Мамукелашвили - 12, Шенгелия - 10, Битадзе - 9, Санадзе - 6, Андроникашвили - 2, Шермадини - 2, Джинчарадзе, Лука, Цинцадзе, Турдзиладзе, Беришвили, Макфадден
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