Словения благодаря 20 очкам Дончича победила Австралию в матче 2-го этапа ЧМ-2023

Сборная Словении одержала победу в матче с национальной командой Австралии в рамках второго этапа чемпионата мира. Счёт встречи – 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18). Команды выступают в группе K.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 20 очков, семь подборов и шесть результативных передач. В составе австралийцев чаще всего кольцо соперников поражал защитник Джош Гидди (25 очков). Кроме того, в его активе восемь подборов и четыре результативные передачи.

Другие команды, выступающие в группе K, Германия и Грузия, матч уже провели. Победу со счётом 100:73 одержали немцы.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.