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Словения благодаря 20 очкам Дончича победила Австралию в матче 2-го этапа ЧМ-2023

Словения благодаря 20 очкам Дончича победила Австралию в матче 2-го этапа ЧМ-2023
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Сборная Словении одержала победу в матче с национальной командой Австралии в рамках второго этапа чемпионата мира. Счёт встречи – 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18). Команды выступают в группе K.

Лучшую результативность в составе победителей показал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 20 очков, семь подборов и шесть результативных передач. В составе австралийцев чаще всего кольцо соперников поражал защитник Джош Гидди (25 очков). Кроме того, в его активе восемь подборов и четыре результативные передачи.

Другие команды, выступающие в группе K, Германия и Грузия, матч уже провели. Победу со счётом 100:73 одержали немцы.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:10 МСК
Словения
Окончен
91 : 80
Австралия
Словения: Тоби - 13, Препелич - 7, Николич - 6, Дончич - 6, Зоран Драгич - 5, Хроват - 4, Самар - 3, Препелич - 3, Чебашек - 2, Блажич, Димец, Глас
Австралия: Миллз - 14, Грин - 8, Гидди - 7, Экзам - 4, Тибулл - 3, Рит - 3, Кэй - 1, Дэниэлс, Гоулдинг, Инглс, Кукс, Уайт
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