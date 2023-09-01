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Сборная Литвы уверенно переиграла Грецию на старте второго этапа ЧМ-2023

Сборная Литвы уверенно переиграла Грецию на старте второго этапа ЧМ-2023
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Сборная Литвы одержала победу в матче с национальной командой Греции. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 92:67 (20:20, 19:23, 25:15, 28:9). Команды выступают в группе J.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий греков Томас Уолкап. На его счету сегодня 21 очко, восемь подборов и семь результативных передач. В составе литовцев четыре игрока набрали свыше 15 очков: Рокас Йокубайтис (19), Игнас Браздейкис (18), Эймантас Бендзюс (15) и Йонас Валанчюнас (15).

Другие национальные команды, выступающие в группе J, США и Черногория провели свой матч также сегодня, 1 сентября. Американцы одержали победу со счётом 85:73.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
Литва
Окончен
92 : 67
Греция
Литва: Йокубайтис - 11, Браздейкис - 9, Валанчюнас - 9, Бендзюс - 5, Мотеюнас - 3, Кузминскас - 2, Нормантас, Седекерскис, Малдунас, Кариниускас, Димша, Сирвидис
Греция: Уолкап - 15, Ларенцакис - 15, Папапетру - 6, Рогкавопулос - 5, Папаяннис - 2, Лунцис, Мораитис, Бохоридис, Папаниколау, Адетокунбо, Митоглу, Хацидакис
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