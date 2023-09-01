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10-я ракетка мира Тиафо потренировался в форме двукратного чемпиона НБА

10-я ракетка мира Тиафо потренировался в форме двукратного чемпиона НБА
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На тренировке во время Открытого чемпионата США, проходящего с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке, 10-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо был замечен в форме защитника «Денвер Наггетс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Фрэнсис Тиафо в форме Кентавиуса Колдуэлл-Поупа

Фрэнсис Тиафо в форме Кентавиуса Колдуэлл-Поупа

Фото: Tumetennisclub в социальных сетях

Сегодня, 1 сентября, в 21:00 мск Тиафо в рамках третьего круга US Open сыграет против француза Адриана Маннарино (38-я ракетка мира). В первых двух кругах американец оказался сильнее соотечественника Лёнера Тина и австрийца Себастьяна Офнера.

Колдуэлл-Поуп является двукратным чемпионом НБА. Первый титул он выиграл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Второе кольцо игрок получил по результатам минувшего плей-офф, где помог «Денвер Наггетс» взять своё первое чемпионство в истории.

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