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ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 1 сентября, турнирная таблица

ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 1 сентября, турнирная таблица
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Сегодня, 1 сентября, завершился восьмой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В общей сложности было сыграно восемь матчей. Были сыграны первые матчи второго этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Результаты матчей группового этапа 1 сентября:

Группа I. Сербия — Италия — 76:78.
Группа K. Германия — Грузия — 100:73.
Группа J. США — Черногория — 85:73.
Группа L. Испания — Латвия — 69:74.
Группа I. Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико — 97:102.
Группа K. Словения — Австралия — 91:80.
Группа J. Литва — Греция — 92:67.
Группа L. Канада — Бразилия — 65:69.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
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