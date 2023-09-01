Бэм Адебайо на двусторонке продемонстрировал отличные навыки в защите, и в атаке

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо в рамках подготовки к грядущему сезону поучаствовал в двусторонке, где смог продемонстрировать впечатляющий перформанс.

Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки:

Адебайо был задрафтован «Майами» в 2017 году под первым номером. За «Хит» игрок выступает всю карьеру и смог дважды вместе в командой добиться выхода в финал НБА (2020, 2023). В первом случае флоридская команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4 в серии, а в 2023 году «Майами» проиграл серию с «Денвер Наггетс» — 1-4.

Также игрок два раза отбирался на Матч всех звёзд (2020, 2023) и трижды попадал во вторую символическую пятёрку по защите (2020, 2021, 2022).

В минувшем сезоне Бэм в среднем набирал 20,4 очка и 9,2 подбора.