Бэм Адебайо на двусторонке продемонстрировал отличные навыки в защите, и в атаке
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо в рамках подготовки к грядущему сезону поучаствовал в двусторонке, где смог продемонстрировать впечатляющий перформанс.
Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки:
Адебайо был задрафтован «Майами» в 2017 году под первым номером. За «Хит» игрок выступает всю карьеру и смог дважды вместе в командой добиться выхода в финал НБА (2020, 2023). В первом случае флоридская команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4 в серии, а в 2023 году «Майами» проиграл серию с «Денвер Наггетс» — 1-4.
Также игрок два раза отбирался на Матч всех звёзд (2020, 2023) и трижды попадал во вторую символическую пятёрку по защите (2020, 2021, 2022).
В минувшем сезоне Бэм в среднем набирал 20,4 очка и 9,2 подбора.
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