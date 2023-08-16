Бэм Адебайо: хочу получить звание лучшего защищающегося игрока года
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил, что хочет стать лучшим защищающимся игроком в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Все всегда смотрят на последнюю колонку — сколько очков набрал игрок в матче? И люди забывают, что есть и другая сторона площадки, из-за того, что это прежде всего индустрия развлечений. Но для меня существуют такие понятия, как воля, страсть и менталитет. Это просто то, через что я прошёл, и одно из тех качеств, которые, как я знаю, у меня есть. Я хочу получить звание лучшего обороняющегося игрока года, чтобы выиграть награду», — рассказал Адебайо в эфире шоу Playmaker.
В минувшем сезоне НБА лучшим защищающимся игроком был признан бигмен «Мемфис Гриззлиз» — Джарен Джексон-младший.
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