Патрик Беверли: Энтони Эдвардс в будущем покинет «Миннесоту»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли рассказал о том, что звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс покинет команду.

«Он уйдёт из Миннесоты. Так уж сложилось. Это не неуважение к Минни. С таким характером он может изменить мир с помощью баскетбола. Он из тех игроков, за которыми нужно наблюдать», — рассказал Беверли на собственном подкасте.

Эдвардс был выбран под первым номером в 2020 году «Миннесотой». Игрок уже успел посетить Матч всех звёзд в минувшем сезоне. Также баскетболист помог «Тимбервулвз» прервать многолетнюю серию невыходов в плей-офф.

В сезоне-2021/2022 команда из Миннеаполиса вышла в первый раунд плей-офф Западной конференции, где уступила «Мемфис Гриззлиз» со счётом 2-4. В прошлом сезоне клуб остановился на той же стадии, проиграв серию будущим чемпионам «Денвер Наггетс» — 1-4.