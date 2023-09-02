Стив Керр: такие игры заставляют нас стать лучше

Гланвый тренер сборной США Стив Керр прокомментировал матч команды со сборной Черногорией, завершившийся победой со счётом 85:73.

«Я думаю, что в такой игре ты становишься лучше, чем в 40-очковой победе. Потому что ты должен почувствовать это, должен пройти через опыт, когда игра идёт в напряжении и каждое владение имеет значение, и именно в этом случае ты становишься лучше. Мне нравится, как наши ребята завершили игру», — приводит слова Керра Clutch Points.

США проводит чемпионат мира без поражений. Победы были одержаны над Черногорией, Иорданией (110:62), Грецией (109:81) и Новой Зеландией (99:72). Национальная сборная досрочно вышла в четвертьфинал соревнований.

Американцы являются пятикратным обладателями титула чемпионами мира.