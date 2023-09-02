Эдвардс — о рекордах: если хотел бы бить себя в грудь, пошёл бы в плавание, как Фелпс

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс рассказал об уверенности в успехе своей команды на чемпионате мира по баскетболу, а также рассказал, собирается ли он побить рекорд Кевина Дюранта, набравшего 38 очков за игру.
«Давление? Совсем нет. Я люблю баскетбол, это очень занимательно для меня. Я выхожу и делаю то, что люблю. Я работаю каждый день, так что никакого давления вообще нет.
Кевин Дюрант величайший, так что будет непросто побить его рекорд. Я, конечно, попробую, но это командный вид спорта. Если бы я хотел бить себя в грудь, то пошёл бы играть в гольф, теннис или плавать, как Майкл Фелпс. Я бы занялся индивидуальным видом спорта, но, чтобы выиграть баскетбольный матч, нужно пять парней», — приводит слова Эдвардса Fremont Tribune.
Майкл Фелпс является олимпийским рекордсменом по количеству выигранных медалей. На его счету 28 медалей, среди которых 23 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.
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