Определились 16 из 24 участников олимпийской квалификации у мужчин

В субботу, 2 сентября, на чемпионате мира-2023 завершились матчи турнира за 17-32 места. По их результатам стали известны ещё восемь участников финальных квалификационных турниров на Олимпийские игры-2024 у мужчин.

С учётом требуемого континентального представительства, ими стали команды, занявшие в итоговой классификации ЧМ места с 20-го по 27-е: Египет, Финляндия, Новая Зеландия, Мексика, Ливан, Филиппины, Ангола и Кот-д’Ивуар.

Они присоединились к Черногории, Греции и Грузии, которые на ЧМ попали в топ-16, но потеряли шансы на выход в плей-офф и займут места не выше девятого. Ещё пять сборных: Камерун, Багамы, Бахрейн, Польша и Хорватия ранее выиграли предварительные квалификационные турниры для сборных, не выступавших на ЧМ, и тоже попали в финальный отбор.

Оставшиеся восемь участников олимпийской квалификации определятся до конца чемпионата мира-2023. Это будут пять из семи сборных из Европы (Германия, Италия, Латвия, Литва, Сербия, Словения, Испания) и три из пяти сборных из Америки (США, Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико), у которых будут самые низкие позиции в итоговой классификации ЧМ.

По две лучшие команды из Европы и Америки на ЧМ-2023 квалифицируются на ОИ-2024 напрямую. Ранее это уже сделали сборные, занявшие на ЧМ места с 17-го по 19-е: Южный Судан (лучшая команда Африки), Франция (страна-хозяйка ОИ) и Япония (лучшая команда Азии), а также Австралия (лучшая команда Океании), которая попала в топ-16, но уже потеряла шансы на выход в плей-офф и займёт место не выше девятого.

Четыре финальных турнира олимпийской квалификации с шестью участниками в каждом должны пройти незадолго до старта ОИ – со 2 по 7 июля 2024 года. Каждый секстет разыграет одну лицензию на Игры в Париж.

Сборные, занявшие на ЧМ-2023 места с 28-го по 32-е: Кабо-Верде, Китай, Венесуэла, Иран и Иордания, — потеряли шансы попасть на ОИ-2024.