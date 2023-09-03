«Это фиаско». Тони Паркер высказался о провале сборной Франции на ЧМ-2023

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный французский разыгрывающий Тони Паркер высказался о провале национальной сборной на чемпионате мира – 2023. Напомним, французы, которые были одними из фаворитов турнира, ещё до решающих матчей группового этапа потеряли шансы выйти в плей-офф соревнований.

«Мы потерпели фиаско. Я долго говорил об этом с Николя Батюмом — мы час разговаривали по телефону. Это правда очень, очень обидно. Такая команда не должна вылетать в первом раунде. Вы когда-нибудь видели, чтобы Испания или США вылетали в первом раунде?

Это ещё более досадно, потому что наше поколение так много работало, чтобы вернуть Францию на определённый уровень, чтобы нас уважали ФИБА, судьи, другие страны. Очень трудно добиться уважения. Латвия провела отличный матч. У них было несколько сумасшедших бросков, но такого быть не должно. В ближайшее время нам предстоит сделать важный выбор.

Если мы хотим заполучить таких классных игроков, как Джоэл Эмбиид и Виктор Вембаньяма, то всё должно пройти слаженно, потому что это может означать уход из команды некоторых «краеугольных камней», что может вызвать резонанс. Мы должны сделать команду сильнее, нам нужны изменения, но это будет нелегко», — приводит слова Паркера RMC Sport со ссылкой на эфир шоу Stephen Time.