Французов выкинули с ЧМ. Звёзды сборной уверены — всё дело в санкциях против России

Чемпионат мира по баскетболу только набирает обороты. Ещё даже не закончился первый групповой раунд, а уже бомбанул большой скандал. А кто-то переживал, что всё самое интересное начнётся лишь в плей-офф. Спасибо сборной Франции. Или Латвии — кому как удобнее.

Всё началось уже в первом матче французов, которых расписание свело с очень крепкой сборной Канады. Обе сборные небезосновательно считались претендентами на медали, но подтвердить свой статус смогли лишь североамериканцы, сломившие пополам французов во второй половине. Французы, правда, не стали унывать. Им нужно было одержать две победы: над сборной Латвии без главной звезды и над откровенно слабой сборной Ливана. Разве мог кто-то представить, что эти два условия могут быть не выполнены?

Франция в матче с Канадой Фото: FIBA

Латыши пока чуть ли не главное открытие турнира. Казалось, что пик «золотого» поколения этой сборной уже прошёл, а травма главной звезды Кристапса Порзингиса вообще перечёркивала все надежды даже самых оптимистичных поклонников прибалтийской команды.

Но чемпионат мира — это тот самый турнир, где в одном матче может случиться всё что угодно. И Латвии, которой руководит экс-тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки, удалось зацепиться, поверить в свои силы и показать очень симпатичный баскетбол с большим количеством перемещений и врываний.

Была ли сборная Франции хуже соперника? Наверное, нет. Но и однозначно лучше они тоже не были. В равной игре команды добрались до концовки, где прибалты оставили соперникам отличный шанс на победу. Сильвен Франсиско бросал трёхочковый на победу. Забивай он спасительную попытку — никакого фиаско не случилось бы, а двери плей-офф открылись бы для Руди Гобера и его партнёров сразу после лёгкой победы над Ливаном. В этом можно было не сомневаться.

Но попадания, как и победы, не случилось. Франция проиграла Латвии, игроки которой после матча заявили, что это величайшая победа в баскетбольной истории страны. А вот Франции пришлось стыдливо прятать глаза в пол. Но ветеран французской сборной Николя Батюм не стал отмалчиваться. Ещё до старта турнира он заявил, что это его последний ЧМ, а после домашней Олимпиады он и вовсе закроет для себя дорогу в национальную команду.

Эван Фурнье после попадания в матче с Латвией Фото: FIBA

«Большое разочарование, конечно, мы сломались ментально, физически, они были очень сильны, а мы не выглядели сплочённо. Этот матч олицетворяет то, что происходило последние пять-шесть недель.

Мы очень хорошая команда, и мы показывали это на протяжении последних нескольких лет. После того, что произошло этим летом, все должны внимательно посмотреть на себя со стороны: тренеры, игроки, ассоциация. Нам пришлось обходиться без некоторых игроков из-за определённых условий.

Это был мой последний чемпионат мира, я пропустил несколько летних сезонов, но я сделал всё, что мог, ради этой футболки. Но когда ты лишаешься некоторых ребят… Мы вместе, мы годами что-то создавали… Мы облажались, но многие люди должны посмотреть на себя со стороны. У меня остался один год в сборной Франции. Нам нужны все в Париже, лучшие условия, всё. Мне плевать на политику, нам нужна лучшая французская команда. Я испортил свой последний чемпионат мира, и это меня очень злит», — сказал Батюм.

Без конкретных имён и фамилий всем всё сразу стало ясно. Речь Батюма была направлена в адрес руководства французской баскетбольной федерации, которая запретила игрокам, выступающим в России, надевать форму национальной команды. Та громкая история сильно ударила по Томасу Эртелю, подписавшему контракт с «Зенитом». Защитник, являющийся одним из лидеров французской сборной, попал под санкции своей же федерации. «Мне плевать», — сказал тогда Эртель, которого действительно не вызвали даже на первый сбор перед ЧМ.

Казалось, что Эртеля легко должен был заменить другой звёздный разыгрывающий — Нандо де Коло, который, как и Батюм, тоже желал спеть последние победные песни в майке национальной команды. Но игра Нандо не впечатлила. Его 12 очков против Канады были смазаны показателем «плюс/минус» — «-28». А против латвийцев де Коло не набрал ни одного очка за 19 минут игрового времени.

Безусловно, претензии Батюма обоснованы и вызваны мощнейшим эмоциональным зарядом после «крупнейшего провала в истории». Именно так охарактеризовал поражение главный тренер Венсан Колле. Странно, но Колле на пресс-конференции пытался уйти в философскую сторону, не отвечая на ключевые вопросы. В частности — о проблемах с позиционными атаками и заигрывании Руди Гобера. Сильнейший центровой турнира в матче с Латвией набрал первые очки с игры в четвёртой четверти, а это попадание так и осталось единственным за 26 минут, проведённых на паркете.

Да, Франция не вызвала на сбор никого из тех, кто выступает в России. Но вряд ли в окончательную заявку с высокими шансами мог попасть кто-то, кроме Эртеля. Это к чему? А к тому, что высказывание Батюма очень напоминает поиск оправданий. Решение федерации было принято год назад, и никто из игроков не пытался публично задавать вопросы и переживать за силу национальной команды. Почему? Были уверены, что справитесь без Эртеля? А о чём думали, когда вся сборная подписывала документы от федерации?

Проблемы Франции случились в нужный момент. В следующем году ей играть на домашней Олимпиаде, а молодая звезда французкого народа — Виктор Вембаньяма — окрепнет за год в НБА. Его присутствие определённо усилит сборную, но нынешний скандал вполне может вернуть и тех французов, которые сейчас играют в России.