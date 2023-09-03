Сборная Австралии уверенно обыграла Грузию на групповом этапе ЧМ-2023
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Сборная Австралии уверенно обыграла команду Грузии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2023 по баскетболу. Встреча завершилась со счётом 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17) в пользу австралийцев. Команды представляют группу K.
Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллз. Он набрал 19 очков, два подбора и 5 передач. У проигравших наибольшее количество очков набрал центровой Гога Битодзе (20 очков и 6 подборов).
Отметим, что на групповом этапе австралийцы обыграли Японию (109:89) и уступили команде Словении (80:91).
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Австралия
Окончен
100 : 84
Грузия
Австралия: Миллз - 19, Экзам - 18, Рит - 16, Гидди - 15, Инглс - 10, Кэй - 7, Грин - 6, Тибулл - 4, Гоулдинг - 2, Уайт - 2, Кукс - 1, Дэниэлс
Грузия: Битадзе - 20, Макфадден - 18, Шермадини - 16, Андроникашвили - 12, Мамукелашвили - 12, Турдзиладзе - 4, Джинчарадзе - 2, Лука, Цинцадзе, Санадзе, Беришвили, Шенгелия
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