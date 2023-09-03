Сборная Австралии уверенно обыграла Грузию на групповом этапе ЧМ-2023

Сборная Австралии уверенно обыграла команду Грузии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира – 2023 по баскетболу. Встреча завершилась со счётом 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17) в пользу австралийцев. Команды представляют группу K.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллз. Он набрал 19 очков, два подбора и 5 передач. У проигравших наибольшее количество очков набрал центровой Гога Битодзе (20 очков и 6 подборов).

Отметим, что на групповом этапе австралийцы обыграли Японию (109:89) и уступили команде Словении (80:91).

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.