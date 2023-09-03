Джанмарко Поццекко отпраздновал выход сборной Италии в плей-офф в объятиях своих игроков

Сегодня, 3 сентября, сборная Италии по баскетболу в игре второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу обеспечила себе участие в плей-офф, победив сборную Пуэрто-Рико со счётом 73:57.
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко отметил триумф своей команды вместе с игроками, отправившись после финальной сирены в сформировавшийся на площадке кружок.
Фото: https://twitter.com/FIBAWC
Напомним, сборная Италии встречалась в первом групповом этапе со сборными Доминиканской республики, Анголы и хозяйки чемпионата мира — Филиппинами. Итальянцы вышли со второго места в следующий групповой раунд, в котором оказались сильнее Сербии и Пуэрто-Рико. Благодаря победе над Пуэрто-Рико итальянцы гарантировали себе выход в плей-ооф вне зависимости от результата матча Доминиканской Республики с Сербией.
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
- 3 сентября 2023
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
13:41
-
13:39
-
12:51
-
12:22
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:25
-
09:11
-
08:00
-
01:48
-
00:35
- 2 сентября 2023
-
23:36
-
22:56
-
22:45
-
21:33
-
21:00
-
20:37
-
19:42
-
19:05
-
18:57
-
17:40
-
16:29
-
16:01
-
15:11
-
14:31
-
13:58
-
12:26
-
11:52
-
10:48
-
10:10
-
09:28