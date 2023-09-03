Джанмарко Поццекко отпраздновал выход сборной Италии в плей-офф в объятиях своих игроков

Сегодня, 3 сентября, сборная Италии по баскетболу в игре второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу обеспечила себе участие в плей-офф, победив сборную Пуэрто-Рико со счётом 73:57.

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко отметил триумф своей команды вместе с игроками, отправившись после финальной сирены в сформировавшийся на площадке кружок.

Фото: https://twitter.com/FIBAWC

Напомним, сборная Италии встречалась в первом групповом этапе со сборными Доминиканской республики, Анголы и хозяйки чемпионата мира — Филиппинами. Итальянцы вышли со второго места в следующий групповой раунд, в котором оказались сильнее Сербии и Пуэрто-Рико. Благодаря победе над Пуэрто-Рико итальянцы гарантировали себе выход в плей-ооф вне зависимости от результата матча Доминиканской Республики с Сербией.

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.