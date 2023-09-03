Сборная Латвии в борьбе за выход в плей-офф ЧМ-2023 обыграла Бразилию
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Сборная Латвии одержала уверенную победу над командой Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Поединок завершился со счётом 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) пользу латвийцев. Команды представляют группу L.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Андрей Гражулис. Он набрал 24 очка (11 из 15 попаданий с игры (2 из 3 из-за дуги)), а также отдал 5 передач и сделал два блок-шота.
Отметим, что этой победой латвийцы гарантировали себе попадание в плей-офф первенства. В четвертьфинальном поединке Латвия сразится с победителем пары Словения – Германия.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Бразилия
Окончен
84 : 104
Латвия
Бразилия: Кабокло - 20, душ Сантуш - 14, Диас - 13, Сантос - 9, Мейндл - 9, Соарес - 5, Фелисио - 4, Уэртас - 4, Де Паула - 4, Бените, Нето, дос Анжос
Латвия: Гражулис - 24, Жагар - 17, Дав. Бертанс - 14, Куруц - 12, Шмитс - 10, Зорикс - 9, Куруц - 7, Страутиньш - 7, Шкеле - 4, Дайр. Бертанс, Чаварс, Пасечникс
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