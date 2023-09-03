Сборная Латвии в борьбе за выход в плей-офф ЧМ-2023 обыграла Бразилию

Сборная Латвии одержала уверенную победу над командой Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Поединок завершился со счётом 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) пользу латвийцев. Команды представляют группу L.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Андрей Гражулис. Он набрал 24 очка (11 из 15 попаданий с игры (2 из 3 из-за дуги)), а также отдал 5 передач и сделал два блок-шота.

Отметим, что этой победой латвийцы гарантировали себе попадание в плей-офф первенства. В четвертьфинальном поединке Латвия сразится с победителем пары Словения – Германия.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.