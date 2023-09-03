Германия разгромила Словению в последнем матче группового этапа ЧМ-2023

Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Встреча завершилась со счётом 104:71 (11:25, 27:9, 30:18, 23:21) в пользу немцев. Команды представляют группу K.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Деннис Шрёдер, выступающий в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 18 очков (3 из 3 попаданий с игры (3 из 6 из-за дуги), а также отдал девять результативных передач.
Отметим, что этой победой немцы гарантировали себе попадание в плей-офф первенства с первого места в группе, их соперники — словенцы — заняли второе место в группе K. В четвертьфинальном матче Германия сразится со сборной Латвии.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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