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Германия разгромила Словению в последнем матче группового этапа ЧМ-2023

Германия разгромила Словению в последнем матче группового этапа ЧМ-2023
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Сборная Германии одержала уверенную победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира – 2023. Встреча завершилась со счётом 104:71 (11:25, 27:9, 30:18, 23:21) в пользу немцев. Команды представляют группу K.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Деннис Шрёдер, выступающий в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он набрал 18 очков (3 из 3 попаданий с игры (3 из 6 из-за дуги), а также отдал девять результативных передач.

Отметим, что этой победой немцы гарантировали себе попадание в плей-офф первенства с первого места в группе, их соперники — словенцы — заняли второе место в группе K. В четвертьфинальном матче Германия сразится со сборной Латвии.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Германия
Окончен
100 : 71
Словения
Германия: Шрёдер - 24, Тайс - 14, Бонга - 12, Гиффей - 10, Вагнер - 10, Обст - 8, Тиман - 7, Ло - 6, Фойгтман - 4, Холлац - 3, Кремер - 2, Вагнер
Словения: Дончич - 23, Препелич - 12, Димец - 9, Николич - 7, Зоран Драгич - 5, Тоби - 4, Хроват - 4, Препелич - 4, Чебашек - 3, Самар, Блажич, Глас
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