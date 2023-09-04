«Они ударили нас по губам». Керр отреагировал на поражение от Литвы

Главный тренер сборной США Стив Керр одной фразой отреагировал на поражение в матче группового этапа чемпионата мира — 2023 с Литвой (104:110).

«Они просто ударили нас по губам», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Наилучшую результативность продемонстрировал Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.

Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J. Американцы вышли в плей-офф со второго места.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.