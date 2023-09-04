Крис Мэнникс: на рынке появится кто-то ещё, кто будет заинтересован в Лилларде

Североамериканский журналист и эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс выразил мнение, что в скором времени на рынке появится дополнительная команда, которая может побороться за звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Я разговаривал с одним генеральным менеджером, который, в свою очередь, считает, что в течение следующего месяца, а, может, через месяц два–три на рынке появится кто-то ещё, кто будет заинтересован в приобретении Дэмьена Лилларда. По крайней мере, у «Портленда» есть кому сыграть против «Майами» в этой ситуации», — заявил Мэнникс в эфире NBC Sports Boston.
Напомним, минувшем летом Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Самой предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами Хит». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
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