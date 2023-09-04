Пол Джордж: а вы знали, что в старших классах Беверли набирал в среднем по 40 очков?

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли. В частности, Джордж отметил эффектную игру в нападении Беверли, когда тот был школьником.

«А вы знали, что в старших классах Патрик Беверли набирал в среднем по 40 очков? Он был тогда игроком с уклоном на атаку. 40 очков в среднем! Это больше, чем у меня, когда я тоже учился в школе», — поделился Джордж во время своего подкаста.

Напомним, после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в июле 35-летний Беверли заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на $ 3,2 млн. В сезоне-2022/2023 защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Беверли принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40, трёхочковых — 33,5.