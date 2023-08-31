Пол Джордж объяснил, почему Чет Холмгрен станет лучшим новичком сезона-2023/2024 НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен станет лучшим новичком сезона-2023/2024 в НБА.
«Здесь много хороших талантов. Но всё будет сводиться к тому, кто будет играть больше. Я выберу Чета. Думаю, что Чет будет играть много. Это будет команда победителей. За тем, как они играют, будет интересно наблюдать. Так что, думаю, к нему будет много внимания. Он отлично проявляет себя на обоих флангах, отлично блокирует броски, он более универсален, чем Вембаньяма», — сказал Джордж на своём подкасте.
Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.
- 31 августа 2023
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