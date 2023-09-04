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Эксперт назвал игрока «Лейкерс», который должен стать стартовым разыгрывающим

Эксперт назвал игрока «Лейкерс», который должен стать стартовым разыгрывающим
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Североамериканский журналист и аналитик Bleacher Report Грег Шварц в одном из последних своих материалов выразил мнение, что тренерскому штабу «Лос-Анджелес Лейкерс» следует перевести разыгрывающего Д'Анджело Расселла на скамейку запасных. Шварц также считает, что Гэйб Винсент должен стать основным разыгрывающим клуба из Лос-Анджелеса.

«В стартовом составе «Лейкерс» уже есть Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Остин Ривз. Было бы лучше, если стартовым разыгрывающим станет Гэйб Винсент, а не Расселл», — сказано в статье.

Напомним, 27-летний Винсент после открытия рынка свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил с «озёрниками» трёхлетний контракт на общую сумму $ 33 млн. В прошлом сезоне разыгрывающий представлял «Майами Хит».

В минувшем розыгрыше плей-офф защитник принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 12,7 очка, 3,5 передачи и 1,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 40,2, трёхочковых — 37,8.

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