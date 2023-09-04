Джейлен Брансон — о поражении в матче с Литвой: это должно стать для нас пробуждением

Игрок сборной США Джейлен Брансон дал комментарий по поводу поражения в матче с национальной командой Литвы (104:110).

«Они выполнили свой план игры, а мы просто начали слишком медленно. Во второй половине мы играли намного лучше, но мы слишком долго ждали, чтобы начать играть. Это моя вина, я должен быть готов к игре, и все остальные должны быть готовы к ней. Респект им, они сыграли отлично.

Мы будем продолжать бороться, но этого недостаточно. Мы должны бороться все 40 минут, как это сделала Литва. Это должно стать для нас пробуждением, у нас нет другого выбора. Если нет, мы отправимся домой», — приводит слова Брансона EuroHoops.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.