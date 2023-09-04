Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг посетил US Open

Трей Янг посетил US Open
Комментарии

Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию со стадиона на теннисном турнире US Open.

Финал US Open – 2023 запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1).

Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.

В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android