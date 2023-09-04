Трей Янг посетил US Open
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг разместил новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию со стадиона на теннисном турнире US Open.
Финал US Open – 2023 запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1).
Отметим, что 24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.
В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.
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