«Коби! Коби!» В американских лигах проводят дни в честь Коби Брайанта и «Лейкерс»

Хоть с нами давно нет члена Зала славы баскетбола и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта после крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса в 2020 году, где также умерли 13-летняя дочь Коби Джианна, пилот и восемь других пассажиров, в американских профессиональных лигах проводят специальные вечера в дни матчей.
Сегодня бейсбольный клуб MLB «Лос-Анджелес Доджерс» не стал исключением. Чемпионы Мировой серии 2020 года в день очередной игры с «Атлантой Брэйвз» организовали своего рода «Вечер «Лейкерс», однако всё внимание было сконцентрировано вокруг семьи Коби Брайанта — здесь была и супруга Коби, Ванесса, а также дочери Наталья, Бьянка и Капри. Бывший агент Мамбы, ныне генменеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка тоже присутствовал.
Матч традиционно начался с демонстрации специального видео на большом экране, где Коби Брайант в годы своей жизни так или иначе взаимодействовал с игроками «Доджерс» и менеджерами бейсбольного клуба. А перед этим местная публика, которая была одета преимущественно в джерси «озёрников» с 24-м или восьмым номерами или адаптированные под «Лейкерс» джерси «Доджерс», скандировала на весь стадион «Коби! Коби! Коби!»
Видео можно посмотреть на канале Dodgers Nation в YouTube.
Затем Наталья Брайант совершила символический бросок под громкие овации. Правда, в страйковую зону она не попала (а это и необязательно), главное, кэтчер сумел поймать мяч — а это основное условие, которое определяет, удачным ли вышел символический бросок или нет. Наталья справилась, а аутфилдер «Доджерс» Муки Беттс не подвёл, поймав мяч ловушкой.
Другая дочь Бьянка завела стадион, выкрикнув в микрофон «It’s time for Dodger baseball!» (что-то вроде «самое время для бейсбола в исполнении «Доджерс». — Прим. «Чемпионата»). Это фраза, которую постоянно использовал легендарный комментатор и голос «Доджерс» Вин Скалли перед встречами.
Видео можно посмотреть на канале Dodger Blue в YouTube.
Помимо самой организации вечера как такового, «Лос-Анджелес Доджерс» также внёс пожертвование в размере $ 100 000 в общественно-благотворительную организацию Mambacita Sports Foundation. 23 года назад Коби Брайант единолично исполнил символический бросок перед очередной игрой лос-анжелесских «Доджерс» — впервые в своей профессиональной на тот момент карьере.
Видео можно посмотреть на канале MLB в YouTube. Права на видео принадлежат MLB Advanced Media, LP.
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