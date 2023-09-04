Доминик Уилкинс — о расизме на трибунах «Бостона»: ничего подобного не видел
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Многократный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс отметил, что не сталкивался с проявлениями расизма во время игры в составе «Бостон Селтикс».
«Гилберт Аренас говорил, что фанаты «Бостона» оскорбляют игроков на расовой почве? Я хочу тебе кое-что сказать. Когда вы находитесь на этой арене, особенно во время важного матча, всё уходит на второй план. Всем плевать, люди говорят, что хотят.
Я жил в Бостоне пять лет после завершения карьеры. Мне там очень понравилось. Я жил в пригороде, и со мной очень хорошо обращались. Так что лично я ничего подобного не видел», — сказал Уилкинс в интервью на YouTube-канале VladTV.
Уилкинс провёл в составе «Бостон Селтикс» сезон-1994/1995.
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