Доминик Уилкинс — о расизме на трибунах «Бостона»: ничего подобного не видел

Многократный участник Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс отметил, что не сталкивался с проявлениями расизма во время игры в составе «Бостон Селтикс».

«Гилберт Аренас говорил, что фанаты «Бостона» оскорбляют игроков на расовой почве? Я хочу тебе кое-что сказать. Когда вы находитесь на этой арене, особенно во время важного матча, всё уходит на второй план. Всем плевать, люди говорят, что хотят.

Я жил в Бостоне пять лет после завершения карьеры. Мне там очень понравилось. Я жил в пригороде, и со мной очень хорошо обращались. Так что лично я ничего подобного не видел», — сказал Уилкинс в интервью на YouTube-канале VladTV.

Уилкинс провёл в составе «Бостон Селтикс» сезон-1994/1995.