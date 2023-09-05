Игрок сборной Словении: Дончич сделал шаг вперёд, он в отличной форме и более сосредоточен

Натурализованный центровой сборной Словении Майк Тоби высказался перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира со сборной Канады.

«Мы знаем, что Канада — прекрасная команда, они проводят отличный турнир. У них есть опытные игроки и даже громкие имена, особенно парни из НБА. Мы воодушевлены, потому что это четвертьфинал — каждый матч становится вопросом жизни и смерти, поэтому мы собираемся отдать на площадке все силы, что у нас есть. Мы приехали сюда побеждать, и я думаю, что мы тоже отличная команда, мы показали, что можем конкурировать с кем угодно на турнирах такого рода. Всё может произойти.

Канада входит в число главных претендентов на победу? Есть много сильных команд. Мы играли с Германией, это была не лучшая наша игра, но в то же время они показали, насколько хорошей командой являются. Всегда приходится считать США фаворитом, и надо отдать должное Литве. Канада, как уже говорилось, играет великолепно и обладает множеством талантов. На мой взгляд, команды, которые я только что упомянул, будут фаворитами, но я действительно думаю, что тут ничего не ясно.

В нашей команде потрясающая «химия». Надеюсь, мы покажем это на площадке. Нам приятно находиться рядом друг с другом. Чем дольше я здесь, тем ближе становятся мои отношения с ребятами, и каждое лето я узнаю немного больше о словенской культуре. Мне нужно немного поработать над языком, но каждое лето я чувствую себя всё ближе и ближе к парням.

Что для меня значит игра рядом с Дончичем? Очевидно, Лука потрясающий. Он поддерживал нас на высоком уровне всё это время, он был феноменален, как и всегда. Он всегда находится в центре внимания, такое бывает, когда ты один из лучших игроков в мире. Этим летом он хорошо отдохнул. Он находится в отличной форме, теперь он действительно гораздо серьёзнее заботится о своём теле. Об этом можно судить по его питанию, по тому, как он выглядит. Его форма улучшилась. Я действительно вижу, что он сделал большой шаг вперёд в вопросе профессионализма. Кажется, он более сосредоточен на игре», — приводит слова Тоби Еurohoops.