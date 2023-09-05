Игрок сборной Словении: Дончич сделал шаг вперёд, он в отличной форме и более сосредоточен

Натурализованный центровой сборной Словении Майк Тоби высказался перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира со сборной Канады.

«Мы знаем, что Канада — прекрасная команда, они проводят отличный турнир. У них есть опытные игроки и даже громкие имена, особенно парни из НБА. Мы воодушевлены, потому что это четвертьфинал — каждый матч становится вопросом жизни и смерти, поэтому мы собираемся отдать на площадке все силы, что у нас есть. Мы приехали сюда побеждать, и я думаю, что мы тоже отличная команда, мы показали, что можем конкурировать с кем угодно на турнирах такого рода. Всё может произойти.

Канада входит в число главных претендентов на победу? Есть много сильных команд. Мы играли с Германией, это была не лучшая наша игра, но в то же время они показали, насколько хорошей командой являются. Всегда приходится считать США фаворитом, и надо отдать должное Литве. Канада, как уже говорилось, играет великолепно и обладает множеством талантов. На мой взгляд, команды, которые я только что упомянул, будут фаворитами, но я действительно думаю, что тут ничего не ясно.

В нашей команде потрясающая «химия». Надеюсь, мы покажем это на площадке. Нам приятно находиться рядом друг с другом. Чем дольше я здесь, тем ближе становятся мои отношения с ребятами, и каждое лето я узнаю немного больше о словенской культуре. Мне нужно немного поработать над языком, но каждое лето я чувствую себя всё ближе и ближе к парням.

Что для меня значит игра рядом с Дончичем? Очевидно, Лука потрясающий. О