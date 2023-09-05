Игрок сборной Словении: Дончич сделал шаг вперёд, он в отличной форме и более сосредоточен

Натурализованный центровой сборной Словении Майк Тоби высказался перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира со сборной Канады.
«Мы знаем, что Канада — прекрасная команда, они проводят отличный турнир. У них есть опытные игроки и даже громкие имена, особенно парни из НБА. Мы воодушевлены, потому что это четвертьфинал — каждый матч становится вопросом жизни и смерти, поэтому мы собираемся отдать на площадке все силы, что у нас есть. Мы приехали сюда побеждать, и я думаю, что мы тоже отличная команда, мы показали, что можем конкурировать с кем угодно на турнирах такого рода. Всё может произойти.
Канада входит в число главных претендентов на победу? Есть много сильных команд. Мы играли с Германией, это была не лучшая наша игра, но в то же время они показали, насколько хорошей командой являются. Всегда приходится считать США фаворитом, и надо отдать должное Литве. Канада, как уже говорилось, играет великолепно и обладает множеством талантов. На мой взгляд, команды, которые я только что упомянул, будут фаворитами, но я действительно думаю, что тут ничего не ясно.
В нашей команде потрясающая «химия». Надеюсь, мы покажем это на площадке. Нам приятно находиться рядом друг с другом. Чем дольше я здесь, тем ближе становятся мои отношения с ребятами, и каждое лето я узнаю немного больше о словенской культуре. Мне нужно немного поработать над языком, но каждое лето я чувствую себя всё ближе и ближе к парням.
Что для меня значит игра рядом с Дончичем? Очевидно, Лука потрясающий. Он поддерживал нас на высоком уровне всё это время, он был феноменален, как и всегда. Он всегда находится в центре внимания, такое бывает, когда ты один из лучших игроков в мире. Этим летом он хорошо отдохнул. Он находится в отличной форме, теперь он действительно гораздо серьёзнее заботится о своём теле. Об этом можно судить по его питанию, по тому, как он выглядит. Его форма улучшилась. Я действительно вижу, что он сделал большой шаг вперёд в вопросе профессионализма. Кажется, он более сосредоточен на игре», — приводит слова Тоби Еurohoops.
- 5 сентября 2023
-
00:16
-
00:04
- 4 сентября 2023
-
23:22
-
22:41
-
22:23
-
21:55
-
21:42
-
21:22
-
20:53
-
20:15
-
19:52
-
19:21
-
18:36
-
18:14
-
16:50
-
16:26
-
15:36
-
14:57
-
14:16
-
13:05
-
12:21
-
11:08
-
10:59
-
10:47
-
09:34
-
08:47
-
07:39
-
06:17
-
06:06
-
05:58
-
05:52
-
04:53
-
03:37
-
02:15
-
01:39