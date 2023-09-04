Тренер сборной Ирана: ФИБА должна запретить натурализацию игроков

Главный тренер сборной Ирана Хакан Демир выступил против натурализации игроков и призвал Международную федерацию баскетбола (ФИБА) обратить внимание на проблему.

«Я категорически против этого. Это должно быть запрещено. Должны играть местные игроки или, по крайней мере, игроки, родившиеся в этой стране. Это способ всё изменить.

Это решение, которое ФИБА может принять в отношении национальных команд. Наверное, многие тренеры жалуются на эту ситуацию. Например, мы играем против Ливана, и у них есть игрок, которого нет у нас.

Как мы можем говорить, что это честная конкуренция? Я в это не верю. ФИБА может принять решение не допускать натурализованных игроков. Можно покончить с этим.

Если это будет по договорённости между странами и одинаково для всех, это можно будет применить. У каждого будут какие-то проблемы, и каждый сам будет их решать. Но это будет общая проблема.

Например, Турция не может отказаться от натурализованных игроков. Даже Испания выиграла Евробаскет с натурализованным игроком. К сожалению, приходится делать это, если вы хотите оставаться на высоком уровне. Только ФИБА может принять такое решение», — приводит слова Демира Еurohoops.