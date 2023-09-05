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Сможет ли сборная США оправиться от поражения в матче с Литвой и одолеть Италию?

Сможет ли сборная США оправиться от поражения в матче с Литвой и одолеть Италию?
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Сегодня, 5 сентября, пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. В 15:40 по мск встретятся сборные Италии и США. На прошлом ЧМ в 2019 году сборная США остановилась именно на стадии четвертьфинала.

Предлагаем принять участие в опросе, чтобы высказать своё мнение о грядущем матче.

Сборная США заняла второе место в группе J, одержав четыре победы (Новая Зеландия, Греция, Иордания, Черногория) и потерпев одно поражение (Литва).

В свою очередь, итальянцы заняли первое место в группе I, одержав четыре победы (Ангола, Филиппины, Сербия, Пуэрто-Рико) и потерпев одно поражение (Доминиканская Республика).

США являются пятикратными чемпионами мира. По этому показателю они делят первое место со сборной Югославии.

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