Сможет ли сборная США оправиться от поражения в матче с Литвой и одолеть Италию?

Сегодня, 5 сентября, пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. В 15:40 по мск встретятся сборные Италии и США. На прошлом ЧМ в 2019 году сборная США остановилась именно на стадии четвертьфинала.

Предлагаем принять участие в опросе, чтобы высказать своё мнение о грядущем матче.

Сборная США заняла второе место в группе J, одержав четыре победы (Новая Зеландия, Греция, Иордания, Черногория) и потерпев одно поражение (Литва).

В свою очередь, итальянцы заняли первое место в группе I, одержав четыре победы (Ангола, Филиппины, Сербия, Пуэрто-Рико) и потерпев одно поражение (Доминиканская Республика).

США являются пятикратными чемпионами мира. По этому показателю они делят первое место со сборной Югославии.