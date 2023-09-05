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Авторы ESPN назвали звёздных игроков, которые могут запросить обмен в будущем

Авторы ESPN назвали звёздных игроков, которые могут запросить обмен в будущем
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Авторы ESPN выбрали среди звёзд НБА того, кто, скорее всего, будет следующим, кто запросит обмен из собственной команды.

Результаты голосования ESPN

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 40%.
Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») — 20%.
Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз») — 12%.
Трей Янг («Атланта Хоукс») — 8%.
Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс») и Джа Морант («Мемфис Гриззлиз») — оба по 4%.

Партнёр Эмбиида Джеймс Харден запросил обмен из «Филадельфии» в начале лета, ссылаясь на нарушенное обещание руководства команды выписать ему многолетний максимальный контракт. «Сиксерс» всё лето пытались найти устраивающий их вариант обмена, но так и не смогли, призвав Хардена остаться в команде. После этого Джеймс публично обвинил президента команды Дерила Мори во лжи.

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