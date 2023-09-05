Игуодала: каждый раз, когда Пул видит красивую девушку, он набирает 40 очков

Четырёхкратный победитель НБА Андре Игуодала пошутил по поводу своего бывшего товарища по команде Джордана Пула, который сейчас выступает за «Вашингтон Уизардс».
«Вы знаете, что это Вашингтон — это «Шоколадный город», поэтому вы знаете, что они будут на трибунах. Есть один хороший мем — каждый раз, когда Пул видит красивую девушку на трибунах, он набирает 40 очков», — приводит слова Игуодалы Basketball Forever.
Нынешним летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.
Андре Игудала провёл 19 сезонов в лиге, во время которых смог четыре раза стать чемпионом в составе «Голден Стэйт». В сезоне-2014/2015 игрок получил награду MVP финала, в частности, во многом благодаря своей обороне против Леброна Джеймса. 7 из 19 сезонов Игуодалы заканчивались выходом в финал: шесть раз в составе «Уорриорз» (2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2021) и один раз в «Майами Хит» в 2020 году.
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