«Это о многом говорит». Тайрон Лю высказался о сниженной зарплате Расселла Уэстбрука

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю дал комментарий по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука, который пошёл на понижение зарплаты.
«То, что он согласился на меньшие деньги, чтобы вернуться в «Клипперс»… это многое говорит об организации «Клипперс» и о том, что мы пытаемся здесь построить. Он мог бы пойти в другое место за большими деньгами. Там действительно хороший фундамент», — приводит слова Лью ClutchPoints.
Стоит отметить, что за два сезона в «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук заработал $ 75 млн. За сезон-2023/2024 звёздный разыгрывающий заработает $ 3,8 млн.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативной передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности.
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