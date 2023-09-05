Дрэймонд Грин опубликовал пост в поддержку сборной США на ЧМ-2023

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поддержал сборную США, выступающую на чемпионате мира — 2023.

«С нетерпением жду, когда ребята выиграют чемпионат мира! Я знаю, каково это, когда ты один на другом континенте и на тебя смотрит вся страна! Давайте зажигать, парни», — написал Грин в социальных сетях.

Сегодня, 5 сентября, пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. В 15:40 мск встретятся сборные Италии и США. На прошлом ЧМ в 2019 году сборная США остановилась именно на стадии четвертьфинала.

Сборная США заняла второе место в группе J, одержав четыре победы (Новая Зеландия, Греция, Иордания, Черногория) и потерпев одно поражение (Литва). США являются пятикратными чемпионами мира. По этому показателю они делят первое место со сборной Югославии.